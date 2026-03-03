POL-WHV: Körperverletzung am Bahnhof in der Ebertstraße

Bockhorn (ots) - In der Nacht auf den 01.03.2026 wurden auf dem Sielweg, dem Verbindungsweg zwischen Steinhausen und Ellenserdammersiel, insgesamt etwa 12 Quadratmeter Klinkerpflaster entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Pflaster über die gesamte Fahrbahnbreite auf einer Länge von etwa vier Metern aufgenommen und abtransportiert. Aufgrund der Menge des ...

mehr