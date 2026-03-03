Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung am Bahnhof in der Ebertstraße
Wilhelmshaven (ots)
Am 02.03.2026 gegen 16:50 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofs in der Ebertstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich der Beschuldigte und das spätere Opfer in einem gemeinsamen Trinkgelage. Im Verlauf dessen schlug der Beschuldigte dem Opfer einmalig mit der Faust ins Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
