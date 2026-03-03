PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Körperverletzung am Bahnhof in der Ebertstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 02.03.2026 gegen 16:50 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofs in der Ebertstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich der Beschuldigte und das spätere Opfer in einem gemeinsamen Trinkgelage. Im Verlauf dessen schlug der Beschuldigte dem Opfer einmalig mit der Faust ins Gesicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

