Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Beförderungserschleichung in Varel
Varel (ots)
Am 03.03.2026 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr kam es in der Neumarktstraße in Varel zu einer Beförderungserschleichung. Nach bisherigen Erkenntnissen ließ sich ein 57-jähriger Beschuldigter mit einem Taxi transportieren, ohne anschließend den entstandenen Fahrpreis begleichen zu können. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 217,70 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
