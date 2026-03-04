Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse während des Einkaufs in Varel

Varel (ots)

Am 03.03.2026 gegen 11:40 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigten während des Einkaufs unbemerkt die Geldbörse aus der mitgeführten Einkaufstasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich etwa 700 Euro Bargeld sowie mehrere persönliche Dokumente, darunter Krankenkassenkarten, Personalausweise eines Ehepaares sowie der Führerschein der Geschädigten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Geldbörsen und Wertgegenstände möglichst nah am Körper zu tragen und Einkaufstaschen nicht unbeaufsichtigt zu lassen, um Taschendiebstähle zu verhindern. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell