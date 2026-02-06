PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WI: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der BAB 3 bei Limburg

Wiesbaden (ots)

Am Donnerstag, den 06.02.2026 um 21:16 Uhr kam es auf der BAB 3, Höhe der AS Limburg in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt 5 Fahrzeugen. Ein LKW hatte bei einem Fahrstreifenwechsel von der mittleren Fahrspur nach rechts einen dort fahrenden Ford Focus übersehen. Der PKW kam dabei ins Schleudern, drehte sich mehrfach um die eigene Achse und blieb zunächst auf dem linken Fahrstreifen stehen. Kurze Zeit später kollidierten zwei weitere PKW und ein LKW bei Ausweichmanövern. Bei dem Unfall wurden nur die beiden Insassen des Ford Focus leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden wird auf 12.250EUR geschätzt. Da die Unfallstelle über mehrere hundert Meter reichte, musste die Fahrbahn in Richtung Frankfurt kurzzeitig vollgesperrt werden. Ein größerer Stau entstand aufgrund des geringen Verkehrsaufkommen nicht. Bei der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Fund von Diebesgut in einem beteiligten Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

