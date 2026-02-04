PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrzeugbrand auf BAB 3 verursacht Stau

Wiesbaden (ots)

Um 08:35 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Rheingau-Taunus-Kreis einen Vollbrand eines PKW mit Anhänger auf der Bundesautobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Idstein und Bad Camberg. Aufgrund eines Motorschaden musste ein 50. jähriger Fahrzeugführer sein Gespann auf dem Standstreifen abstellen. Das Fahrzeug fing im Bereich der Motorhaube Feuer und brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Idstein konnte ein Übergreifen der Flammen auf den Anhänger verhindern und den Brand vollständig löschen. Für die Aufräumarbeiten blieb der rechte Fahrstreifen vorübergehend gesperrt. Der Sachschaden wird auf 12.500EUR geschätzt. Es bildete sich ein Stau von 7 KM Länge.

