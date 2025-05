Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 21.05.2025

Vienenburg

Am Dienstagvormittag stiegen bislang Unbekannte in ein Wohnhaus in Vienenburg ein.

Der oder die Täter gelangten gewaltsam in die Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Wiedelaher Straße und entwendeten hier Wertgegenstände im dreistelligen Bereich. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goslar führt ein Ermittlungsverfahren und fragt nach Beobachtungen, insbesondere Personen- oder Fahrzeugbewegungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

Goslar

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Dienstagvormittag im Claustorwall.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten VW Polo. Dieser war im Bereich der Hausnummer 23 abgestellt und wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Der entstandene Sachschaden, um dessen Begleichung sich der Verursacher nicht kümmerte, sondern einfach davonfuhr, wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl (05321) 3390 zu melden.

