Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl durch Jugendlichen am Bahnhofsplatz

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.03.2026 gegen 14:49 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 16-jähriger Beschuldigter fünf Dosen Bier in seine mitgeführte Umhängetasche und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Die Tat wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

