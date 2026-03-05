Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl durch Jugendlichen am Bahnhofsplatz
Wilhelmshaven (ots)
Am 04.03.2026 gegen 14:49 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft am Bahnhofsplatz in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen steckte ein 16-jähriger Beschuldigter fünf Dosen Bier in seine mitgeführte Umhängetasche und passierte anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Die Tat wurde durch einen Ladendetektiv beobachtet. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
