Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletzter Person in der Schooster Straße

Schortens (ots)

Am 03.03.2026 gegen 06:55 Uhr kam es im Einmündungsbereich Klosterweg / Schooster Straße in Schortens zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen bog eine 64-jährige Pkw-Führerin vom Klosterweg nach links in die Schooster Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines bevorrechtigten Lkw-Fahrers, der die Schooster Straße befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 64-jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

