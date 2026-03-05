Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Pkw in der Dettmar-Coldewei-Straße - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am 04.03.2026 in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 18:17 Uhr kam es in der Dettmar-Coldewei-Straße in Schortens zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Heckscheibe eines auf einer Grundstücksauffahrt abgestellten Fahrzeugs so stark beschädigt, dass diese größtenteils entglaste. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

