POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse während des Einkaufs in Zetel

Zetel (ots)

Am 03.03.2026 gegen 10:30 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Neuenburger Straße in Zetel zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigten während des Einkaufs die Geldbörse aus der im Einkaufswagen befindlichen Tasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich etwa 60 Euro Bargeld, eine EC-Karte, ein Führerschein sowie eine Krankenkassenkarte und ein Organspendeausweis. Die Ermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

