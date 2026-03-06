Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Trunkenheitsfahrt mit Betonmischer in der Straße Zum Voslapper Leuchtturm
Wilhelmshaven (ots)
Am 05.03.2026 gegen 14:15 Uhr wurde in der Straße Zum Voslapper Leuchtturm in Wilhelmshaven ein Fahrzeugführer kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Beschuldigte einen Betonmischer im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie der Fahrerqualifizierungsnachweis wurden beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
