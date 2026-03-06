Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt mit Betonmischer in der Straße Zum Voslapper Leuchtturm

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.03.2026 gegen 14:15 Uhr wurde in der Straße Zum Voslapper Leuchtturm in Wilhelmshaven ein Fahrzeugführer kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Beschuldigte einen Betonmischer im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie der Fahrerqualifizierungsnachweis wurden beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell