Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Straße Südenburg

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.03.2026 gegen 13:45 Uhr kam es in der Straße Südenburg in Zetel zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen berührten sich die Fahrzeuge einer 36-jährigen Fahrzeugführerin aus Zetel und eines 61-jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus Zetel. Der 61-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort. Die 36-Jährige folgte ihm zunächst, konnte ihre Ansprüche jedoch nicht unmittelbar klären und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

Bei einer späteren Überprüfung des 61-Jährigen wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

