Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Straße Südenburg

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.03.2026 gegen 13:45 Uhr kam es in der Straße Südenburg in Zetel zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen berührten sich die Fahrzeuge einer 36-jährigen Fahrzeugführerin aus Zetel und eines 61-jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus Zetel. Der 61-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort. Die 36-Jährige folgte ihm zunächst, konnte ihre Ansprüche jedoch nicht unmittelbar klären und erstattete im Anschluss Anzeige bei der Polizei.

Bei einer späteren Überprüfung des 61-Jährigen wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

