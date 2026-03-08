Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 06.03.2026 - 08.03.2026

Jever (ots)

Durch Hundebiss verletzt

Am Freitagmorgen kam es in Schortens, Ortsteil Middelsfähr, zu einer Fahrlässigen Körperverletzung durch einen Hundebiss. Als sich zwei Hundehalterinnen auf einem engen Fußweg mit ihren angeleinten Hunden begegneten, biss der Hund einer 61jährigen einem 85jährigen Opfer in die Kniekehle. Die sofort blutende Verletzung musste in einem Krankenhaus erstversorgt werden.

Tankbetrug in Sande

Am frühen Samstagabend kam es in der Berliner Straße, in Sande, zu einem Tankbetrug. Zwei Männer fuhren mit einem dunklen Pkw VW auf das Gelände der ortsansässigen Tankstelle. Dort betankte der Beifahrer den Pkw mit Dieselkraftstoff im Wert von ca. 125 Euro. Im Anschluss entfernten sich die beiden Männer wieder vom Tankstellengelände, ohne die Rechnung zu bezahlen. Die Tatausführung wurde videografiert. Am Tatfahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht.

Sachbeschädigung durch Farbschmierereien Bereits zwischen dem 02.02. - 11.02.26 kam es im Klosterweg, in Schortens, zu Farbschmierereien an einem zurzeit leerstehenden Einfamilienhaus. Hier wurden die Hausfassade und ein Garagentor mit Schriftzügen besprüht. Aufgrund von Abwesenheit des Hausbesitzers, wurde der Sachverhalt erst am Samstag polizeilich angezeigt. Nach Angaben eines Zeugen halten sich an dem Gebäude und auf dem Grundstück häufiger jüngere Personen auf. Hinweise zu diesen Personen nimmt die Polizei unter den bekannten Telefonnummern entgegen.

Verdacht der Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen eines Körperverletzungsdeliktes in Wilhelmshaven entfernte sich der 56jährige Beschuldigte mit seinem Pkw von der Einsatzörtlichkeit. Aufgrund von Zeugenaussagen bestand der Verdacht, dass dieser hierbei alkoholisiert gewesen ist. Durch einen eingesetzten Funkstreifenwagen konnte der Beschuldigte später fußläufig in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es bestätigte sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, so dass eine Blutentnahme auf der Dienststelle der Polizei Jever durchgeführt worden ist. Der Führerschein des Beschuldigten konnte zunächst nicht beschlagnahmt werden.

Seit dem 01.03.26 kommt es im gesamten Zuständigkeitsbereich des PK Jever zu einer Vielzahl von Verstößen nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Häufig werden Elektrokleinstfahrzeuge, sogenannte E-Roller, von jüngeren Personen im öffentlichen Straßenverkehr geführt. Der Versicherungszeitraum eines solchen Gefährts umfasst den Zeitraum vom 01.03 bis zum 28./29.02 des Folgejahres. Die Schriftfarbe des Versicherungskennzeichens für das laufende Jahr muss schwarz sein. Auch die Fahrzeughalter sind in der Pflicht. Diese verfügen über eine Garantenstellung und müssen dafür Sorge tragen, dass an dem genutzten Fahrzeug aktuelle Versicherungskennzeichen angebracht sind.

