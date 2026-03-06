PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Taschendiebstahl in Einkaufscenter - Zeugen gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Donnerstag, den 05.03., kam es gegen 14:30 Uhr in einem Einkaufscenter in der Haifa-Allee in Mainz-Bretzenheim zu einem Taschendiebstahl zum Nachteil einer 82-jährigen Frau.

Die Geschädigte hielt sich zum Tatzeitpunkt in dem Einkaufscenter auf. In einem unbeobachteten Moment griff ein bislang unbekannter Täter in den Rollator der Frau und entwendete daraus das Portemonnaie.

Einige Stunden später wurde das Portemonnaie auf dem Parkplatz des Einkaufscenters aufgefunden. Das darin befindliche Bargeld sowie die Bankkarten waren jedoch bereits entwendet worden.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

