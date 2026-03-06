Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizei hautnah: Besuch bei Senioren im "zeit.raum" in Mainz Hechtsheim

Mainz (ots)

Unter dem Motto "Polizei hautnah" erlebte eine 15-köpfige Gruppe kürzlich einen ganz besonderen Vormittag im Industriegebiet Hechtsheim. Bei den Teilnehmenden handelte es sich um Seniorinnen und Senioren mit Beeinträchtigungen, die den "zeit.raum" besuchen - ein Angebot von in.betrieb. Der Wunsch, die Arbeit der Polizei einmal aus nächster Nähe kennenzulernen, war bei vielen schon lange vorhanden - einige von ihnen träumten eigenen Angaben nach sogar davon, selbst einmal Polizeibeamtin oder Polizeibeamter zu werden. Initiiert wurde der Besuch von Frau Sänger, die die Gruppe mit großem Engagement begleitet und sich mit ihrer Anfrage an das Polizeipräsidium Mainz wandte. Zuständiger Bezirksbeamter für das Industriegebiet Hechtsheim ist Polizeikommissar Deniz, der gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Schnell die Organisation des besonderen Termins übernahm. Um das Erlebnis bestmöglich auf die Gruppe abzustimmen, fand im Vorfeld ein Austausch mit den Betreuenden statt. Ziel war es, den Besuch an die individuellen Fähigkeiten der Teilnehmenden anzupassen und ein möglichst authentisches, zugleich aber situationsgerechtes Polizeierlebnis zu ermöglichen. Am 2. März um 10 Uhr war es dann so weit: Mit einem voll ausgestatteten Funkstreifenwagen trafen die Beamten vor Ort ein - sehr zur Freude der Gruppe, die ihre Gäste bereits gespannt erwartete. Während des Besuchs wurden nahezu alle Einsatzmittel vorgestellt und durften teilweise sogar in die Hand genommen werden. Im Rahmen des Besuches wurden zwei Einsatzszenarien gemeinsam dargestellt. Ein Vormittag, der allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

