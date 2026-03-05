Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug durch falsche Polizeibeamte- Täter erbeuten Schmuck

Nierstein (ots)

Am Mittwoch kam es in Nierstein zu einem sogenannten Callcenterbetrug, bei dem eine 82-jährige Frau Opfer von Trickbetrügern wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Geschädigte bereits am Dienstag, dem 03.03.2026 telefonisch von einem unbekannten Mann kontaktiert, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer erklärte der Seniorin, dass es in ihrer Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Bei einer Festnahme habe man angeblich einen Zettel mit ihrem Namen gefunden. Daher bestehe die Gefahr, dass auch bei ihr eingebrochen werden könnte. Um ihre Wertgegenstände angeblich in Sicherheit zu bringen, kündigte der falsche Polizeibeamte an, dass eine zivile Streife vorbeikomme und Schmuck sowie andere Wertsachen zur sicheren Verwahrung bei der Polizei abholen würde. Am Abend, gegen 20:00 Uhr, erschien schließlich ein bislang unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten. In der Wohnung übergab die Seniorin dem Täter ihren gesamten Schmuck. Der Mann entfernte sich anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung. Die 82-Jährige erschien am Folgetag bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt. Die Polizei rät bei Anrufen dringend: Beenden Sie im Zweifel sofort das Gespräch und nehmen Sie bei erneuten Anrufen nicht mehr ab. Informieren Sie die Polizei. Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur angeblichen Sicherung abholen. Geben Sie keine Informationen über Vermögenswerte am Telefon preis. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die angeblich Wertgegenstände abholen sollen. Sprechen Sie mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen über solche Anrufe.

