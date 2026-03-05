PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Betrug durch falsche Polizeibeamte- Täter erbeuten Schmuck

Nierstein (ots)

Am Mittwoch kam es in Nierstein zu einem sogenannten 
Callcenterbetrug, bei dem eine 82-jährige Frau Opfer von 
Trickbetrügern wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Geschädigte bereits am 
Dienstag, dem 03.03.2026 telefonisch von einem unbekannten Mann 
kontaktiert, der sich als Polizeibeamter ausgab. Der Anrufer erklärte
der Seniorin, dass es in ihrer Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen 
sei. Bei einer Festnahme habe man angeblich einen Zettel mit ihrem 
Namen gefunden. Daher bestehe die Gefahr, dass auch bei ihr 
eingebrochen werden könnte.

Um ihre Wertgegenstände angeblich in Sicherheit zu bringen, kündigte 
der falsche Polizeibeamte an, dass eine zivile Streife vorbeikomme 
und Schmuck sowie andere Wertsachen zur sicheren Verwahrung bei der 
Polizei abholen würde.

Am Abend, gegen 20:00 Uhr, erschien schließlich ein bislang 
unbekannter Mann an der Wohnanschrift der Geschädigten. In der 
Wohnung übergab die Seniorin dem Täter ihren gesamten Schmuck. Der 
Mann entfernte sich anschließend mit der Beute in unbekannte 
Richtung.

Die 82-Jährige erschien am Folgetag bei der Polizei, um Anzeige zu 
erstatten. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei
geführt.

Die Polizei rät bei Anrufen dringend:
Beenden Sie im Zweifel sofort das Gespräch und nehmen Sie bei 
erneuten Anrufen nicht mehr ab.
Informieren Sie die Polizei.
Die Polizei wird niemals Bargeld oder Wertgegenstände zur angeblichen
Sicherung abholen.
Geben Sie keine Informationen über Vermögenswerte am Telefon preis.
Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die angeblich 
Wertgegenstände abholen sollen.
Sprechen Sie mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen über solche 
Anrufe.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

