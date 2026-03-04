PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet Bargeld - Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Nierstein (ots)

Am Dienstag, 03.03.2026, kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Betrugsdelikt zum Nachteil einer 85-jährigen Geschädigten in Nierstein.

Die Frau wurde zunächst telefonisch von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der Anrufer teilte mit, ihre Bankkarte sei gesperrt worden und es sei eine Bestellung bei einem Autohändler - angeblich über ein Lenkrad - erfolgt. Im weiteren Gespräch erkundigte sich der Täter nach Bargeldbeständen im Haushalt. Die Geschädigte machte hierzu Angaben.

Der Anrufer kündigte anschließend an, dass ein Außendienstmitarbeiter der Bank vorbeikommen werde, um das Bargeld zu überprüfen. Noch während des Telefonats klingelte es an der Haustür. Dort erschien ein unbekannter Mann, der sich ebenfalls als Bankmitarbeiter ausgab. Auf telefonische Anweisung übergab die Geschädigte dem Mann ihr Bargeld zur angeblichen Überprüfung. Zudem wurde sie nach der PIN ihrer Bankkarte gefragt.

Nach wenigen Minuten verließ der Mann das Anwesen. Kurz darauf stellte die Geschädigte fest, dass ihr Geldbeutel samt Bankkarte, entwendet worden waren. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Ermittlungen dauern an. ________________________________________ Die Polizei warnt:

   - Beenden Sie derartige Telefonate umgehend, wenn sich Anrufer als
     Bankmitarbeiter ausgeben und sensible Daten erfragen.
   - Geben Sie keine Auskünfte über Ihre finanzielle Situation, 
     Bargeldbestände oder Wertgegenstände.
   - Nennen Sie niemals Ihre PIN oder andere Zugangsdaten am Telefon.
   - Übergeben Sie kein Bargeld oder Bankkarten an unbekannte 
     Personen.
   - Kontaktieren Sie im Zweifel selbstständig Ihre Bank unter der 
     Ihnen bekannten offiziellen Rufnummer und die Polizei.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Bankmitarbeiter weder Bargeld zu Hause überprüfen noch PIN-Nummern telefonisch erfragen. Wer verdächtige Anrufe erhält, sollte diese sofort beenden und sich auf kein Gespräch einlassen.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

