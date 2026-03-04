PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einladung zur Informationsveranstaltung: Sicher wohnen in Bretzenheim

Mainz (ots)

Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein grundlegendes Bedürfnis. Um über die aktuelle Situation zu informieren und praktische Lösungen zum Schutz vor Einbruch und des Eigentums aufzuzeigen, lädt die Polizei Mainz herzlich alle Bürgerinnen und Bürger Bretzenheims zu einem Themenabend rund um die Einbruchsprävention ein.

Eckdaten der Veranstaltung

Datum: Dienstag, 10.03.2026

Einlass: ab 18:00 Uhr Beginn: ca. 18:30 Uhr Ende: ca. 21:00 Uhr Ort: Provisorische Ortsverwaltung Mainz-Bretzenheim (Sparkasse, Seiteneingang), Bahnstraße 8-12, 55128 Mainz-Bretzenheim

Themenschwerpunkte des Abends

Im Rahmen der Veranstaltung werden folgende Inhalte fachkundig aufbereitet:

Lagebild & Entwicklung:

Einblick in die Entwicklung der Fallzahlen bei Wohnungseinbruchdiebstählen (allgemein sowie bezogen auf die Stadt und den Ortsteil) und Erläuterung typischer Tatbegehungsweisen.

Prävention & Sicherheitstechnik:

Praktische Tipps zur Absicherung von Wohnungen und Häusern (innen und außen).

Beratungsangebote:

Informationen zur kostenlosen Einbruchschutzberatung direkt vor Ort.

Im Anschluss an die Vorträge haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, persönlichen Fragen in einer offenen Fragerunde an die Experten der Polizei Mainz zu richten. Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen und einen informativen Austausch für einen sicheren Stadtteil.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus - Tresor entwendet

    Mainz-Hartenberg/Münchfeld, (ots) - Im Zeitraum von Montag, 02.03.2026, 16:00 Uhr bis Dienstag, 03.03.2026, 12:00 Uhr kam es in der Dijonstraße zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand Zugang zum rückwärtigen Garten des Anwesens. Von dort aus versuchten sie zunächst erfolglos, ein Kellerfenster sowie eine Zugangstür ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Betrüger verkaufen gefälschten Ring an 26-jährigen Passanten

    Mainz (ots) - Am Dienstag, 03.03.2026, wurde ein 26-jähriger Mann in der Kirchstraße im Stadtteil Gonsenheim in Mainz von unbekannten Personen angesprochen. Diese gaben vor, ihre Koffer verloren zu haben und boten ihm einen Goldring für 200 Euro an. Nach dem Kauf ließ der Geschädigte den Ring bei einem Juwelier prüfen; dabei wurde festgestellt, dass es sich um ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Mit falschen Dokumenten Sprachprüfung abgelegt

    Mainz (ots) - Am 03.03.2026 wurde die Polizei zu einer Sprachschule in Mainz gerufen. Eine 34-jährige Beschuldigte war dort zu einer Sprachprüfung erschienen und legte einen gefälschten Reisepass vor. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Personalien im Dokument nicht mit ihrer Identität übereinstimmten. Die Beschuldigte gab an, den Test stellvertretend für eine Bekannte abgelegt zu haben und hierfür den Pass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren