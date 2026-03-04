Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einladung zur Informationsveranstaltung: Sicher wohnen in Bretzenheim

Mainz (ots)

Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein grundlegendes Bedürfnis. Um über die aktuelle Situation zu informieren und praktische Lösungen zum Schutz vor Einbruch und des Eigentums aufzuzeigen, lädt die Polizei Mainz herzlich alle Bürgerinnen und Bürger Bretzenheims zu einem Themenabend rund um die Einbruchsprävention ein.

Eckdaten der Veranstaltung

Datum: Dienstag, 10.03.2026

Einlass: ab 18:00 Uhr Beginn: ca. 18:30 Uhr Ende: ca. 21:00 Uhr Ort: Provisorische Ortsverwaltung Mainz-Bretzenheim (Sparkasse, Seiteneingang), Bahnstraße 8-12, 55128 Mainz-Bretzenheim

Themenschwerpunkte des Abends

Im Rahmen der Veranstaltung werden folgende Inhalte fachkundig aufbereitet:

Lagebild & Entwicklung:

Einblick in die Entwicklung der Fallzahlen bei Wohnungseinbruchdiebstählen (allgemein sowie bezogen auf die Stadt und den Ortsteil) und Erläuterung typischer Tatbegehungsweisen.

Prävention & Sicherheitstechnik:

Praktische Tipps zur Absicherung von Wohnungen und Häusern (innen und außen).

Beratungsangebote:

Informationen zur kostenlosen Einbruchschutzberatung direkt vor Ort.

Im Anschluss an die Vorträge haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, persönlichen Fragen in einer offenen Fragerunde an die Experten der Polizei Mainz zu richten. Wir freuen uns auf zahlreiches Kommen und einen informativen Austausch für einen sicheren Stadtteil.

