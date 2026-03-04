PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mit falschen Dokumenten Sprachprüfung abgelegt

Mainz (ots)

Am 03.03.2026 wurde die Polizei zu einer Sprachschule in Mainz gerufen. Eine 34-jährige Beschuldigte war dort zu einer Sprachprüfung erschienen und legte einen gefälschten Reisepass vor. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Personalien im Dokument nicht mit ihrer Identität übereinstimmten.

Die Beschuldigte gab an, den Test stellvertretend für eine Bekannte abgelegt zu haben und hierfür den Pass erhalten zu haben. Eigene Ausweisdokumente führte sie nicht mit.

Die Sprachschule übergab zudem weitere mutmaßlich gefälschte Dokumente anderer Personen. Es besteht der Verdacht, dass Prüfungen wiederholt durch Stellvertreter mit falschen Papieren abgelegt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

