POL-PPMZ: Vermeintlich Giftköder entpuppen sich als Katzenfutter

Nachdem Zeugen bereits vor etwa zwei Wochen einen verdächtigen Mann der Polizei meldeten, welcher vermeintlich Giftköder in der Dijonstraße und "An der Allee" verteilt hätte, konnten Einsatzkräfte am Freitag eine auf die Personenbeschreibung passende Person "Am Heiligenhaus" kontrollieren.

Der 44-jährige Mainzer, der erneut eine Musikbox mit sich trug, gab hierbei glaubhaft an, dass er Katzenfutter für Krähen verteilen würde. Er führte das entsprechende Futter noch mit sich und würde dieses auch manchmal etwas erhöht, auf Fensterbänke oder einer Tischtennisplatte ablegen.

Bei keinem der in den letzten Monaten gemeldeten Fälle, konnte tatsächlich Gift, Rasierklingen oder sonstige gefährlichen Gegenstände in ausgebrachten Futter festgestellt werden. Auch liegen bislang keine Meldungen von tatsächlich verletzten Tieren vor.

Die Polizei geht weiterhin jeder Meldung nach s.g. Giftködern konsequent nach, wenngleich in nahezu allen Fällen Entwarnung gegeben werden kann.

Ursprungsmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117705/6216886

