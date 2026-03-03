Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Mainz (ots)

Am Montag, 02.03.2026, gegen 13:00 Uhr kam es im Bereich Bauhofstraße / Mittlere Bleiche in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Eine 56-jährige Autofahrerin wollte von der Mittleren Bleiche nach rechts in die Bauhofstraße abbiegen und übersah dabei eine von links kommende, bevorrechtigte 63-jährige Fahrradfahrerin, die den dortigen Fahrradweg befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen, unter anderem Schürfwunden, und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell