PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Mainz (ots)

Am Montag, 02.03.2026, gegen 13:00 Uhr kam es im Bereich Bauhofstraße / Mittlere Bleiche in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Eine 56-jährige Autofahrerin wollte von der Mittleren Bleiche nach rechts in die Bauhofstraße abbiegen und übersah dabei eine von links kommende, bevorrechtigte 63-jährige Fahrradfahrerin, die den dortigen Fahrradweg befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin erlitt leichte Verletzungen, unter anderem Schürfwunden, und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 00:18

    POL-PPMZ: Polizeieinsatz in der Mainzer Oberstadt

    Mainz (ots) - Am 02.03.2026 gegen 21:19 Uhr erhält die Polizei Kenntnis über eine Auseinandersetzung mehrerer Personen, bei welcher auch Schussgeräusche gemeldet werden. Mehrere Einsatzkräfte, darunter auch der Polizeihubschrauber beteiligen sich im Anschluss an den Suchmaßnahmen nach den beteiligten Personen. Nachdem feststeht, dass keine scharfe Schusswaffe zum Einsatz kam, werden die Maßnahmen beendet. Der Grund ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 18:21

    POL-PPMZ: Polizeieinsatz in Mombach

    Mainz-Mombach (ots) - Seit etwa 15:30 Uhr war die Mainzer Polizei mit mehreren Einsatzkräften wegen innerfamiliären Streitigkeiten in der Mombacher Hauptstraße im Einsatz. Ein 57-jähriger Mainzer befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wirkte bedrohend auf Familienangehörige ein. Er konnte in seiner Wohnung durch Spezialkräfte gegen 17:30 Uhr in Gewahrsam genommen werden. Der 57-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren