Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Am 02.03.2026 gegen 21:19 Uhr erhält die Polizei Kenntnis über eine Auseinandersetzung mehrerer Personen, bei welcher auch Schussgeräusche gemeldet werden.

Mehrere Einsatzkräfte, darunter auch der Polizeihubschrauber beteiligen sich im Anschluss an den Suchmaßnahmen nach den beteiligten Personen.

Nachdem feststeht, dass keine scharfe Schusswaffe zum Einsatz kam, werden die Maßnahmen beendet. Der Grund der Auseinandersetzung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

