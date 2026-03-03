PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz in der Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Am 02.03.2026 gegen 21:19 Uhr erhält die Polizei Kenntnis über eine Auseinandersetzung mehrerer Personen, bei welcher auch Schussgeräusche gemeldet werden.

Mehrere Einsatzkräfte, darunter auch der Polizeihubschrauber beteiligen sich im Anschluss an den Suchmaßnahmen nach den beteiligten Personen.

Nachdem feststeht, dass keine scharfe Schusswaffe zum Einsatz kam, werden die Maßnahmen beendet. Der Grund der Auseinandersetzung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 18:21

    POL-PPMZ: Polizeieinsatz in Mombach

    Mainz-Mombach (ots) - Seit etwa 15:30 Uhr war die Mainzer Polizei mit mehreren Einsatzkräften wegen innerfamiliären Streitigkeiten in der Mombacher Hauptstraße im Einsatz. Ein 57-jähriger Mainzer befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wirkte bedrohend auf Familienangehörige ein. Er konnte in seiner Wohnung durch Spezialkräfte gegen 17:30 Uhr in Gewahrsam genommen werden. Der 57-jährige ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Betriebserlaubnis bei kontrollierten Motorrädern erloschen

    Mainz (ots) - Am Freitag, 27.02.2026, gegen 19:40 Uhr stellte eine Streife im Bereich der Rheinstraße in Mainz mehrere Motorräder fest, die verkehrsbedingt an einer Ampelanlage hielten. Dabei fielen den Einsatzkräften lautstarke Motorengeräusche sowie mutwilliges Aufheulen der Motoren auf. Die insgesamt sieben beteiligten Motorradfahrer wurden einer ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Alkoholeinfluss - Haftbefehl vollstreckt

    Mainz (ots) - Am Freitag, den 28.02.2026, gegen 19:15 Uhr, unterzogen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 im Rahmen einer Streifenfahrt im Heiligkreuzweg in Mainz-Weisenau einen Audi einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass der 26-jährige Westerwälder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem ein offener Haftbefehl gegen ihn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren