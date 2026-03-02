PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Alkoholeinfluss - Haftbefehl vollstreckt

Mainz (ots)

Am Freitag, den 28.02.2026, gegen 19:15 Uhr, unterzogen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 3 im Rahmen einer Streifenfahrt im Heiligkreuzweg in Mainz-Weisenau einen Audi einer Verkehrskontrolle.

Dabei stellte sich heraus, dass der 26-jährige Westerwälder nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und zudem ein offener Haftbefehl gegen ihn vorlag.

Durch die Zahlung seiner Geldstrafe konnte er seine Verhaftung vor Ort abwenden.

Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten zudem eine geöffnete Bierflasche in der Mittelkonsole des Fahrzeugs fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Der 26-Jährige wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss, eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz

