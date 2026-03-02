PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vollendeter Callcenterbetrug - 9.000 Euro Schaden

Nierstein (ots)

Am Samstagnachmittag kam es in Nierstein zu einem vollendeten Callcenterbetrug zum Nachteil einer 87-jährigen Geschädigten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erhielt die Seniorin einen Anruf einer angeblichen Sicherheitsfirma. Ein bislang unbekannter männlicher Anrufer erkundigte sich, ob sie Bargeld zuhause aufbewahre. Nachdem die Geschädigte dies bejahte, schafften es die Täter durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigte im weiteren Gesprächsverlauf ihre Bankdaten, insbesondere ihre IBAN sowie die PIN ihrer EC-Karte telefonisch preis gab. Im Anschluss wurde ihr mitgeteilt, dass ein Mitarbeiter vorbeikommen werde, um ihre Bankkarte sowie das Bargeld zu überprüfen. Kurze Zeit später erschien ein junger Mann an der Wohnanschrift der Seniorin. Dieser nahm das Bargeld sowie die Bankkarte an sich und verließ für etwa zehn Minuten die Wohnung. Anschließend brachte er die Karte zurück und entfernte sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 9.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Betruges aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut eindringlich davor, persönliche Daten oder Bankinformationen am Telefon preiszugeben. Polizeibehörden oder Banken fordern niemals die Herausgabe von PIN-Nummern oder Bargeld an der Haustür. Beenden Sie im Zweifel sofort das Gespräch und kontaktieren Sie Ihre Bank oder die Polizei über die bekannten offiziellen Rufnummern.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Wechselseitige Körperverletzung in der Schottstraße

    Mainz-Altstadt (ots) - Am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr kam es in der Schottstraße in Mainz zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden zunächst aufgrund der Parksituation in der Schottstraße in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich hieraus ein Gerangel, bei dem sich ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Diebstahl von Spiegelgläsern in Mainz-Gonsenheim

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 26.02.2026 und dem 28.02.2026 kam es im Bereich "Am Palmen" in Mainz-Gonsenheim zu einem Diebstahl an einem geparkten Fahrzeug. Unbekannte Täter entwendeten die Spiegelgläser der Außenspiegel eines am Straßenrand abgestellten PKW. Das Fahrzeug war öffentlich zugänglich abgestellt. Derzeit liegen keine Hinweise auf ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: 18-Jährige liefern sich illegales Kraftfahrzeugrennen in der Mainzer Innenstadt

    Mainz (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28.02.2026, gegen 01:30 Uhr, stellte eine Streife in der Mainzer Innenstadt zwei Fahrzeuge fest, die verbotenerweise und zudem noch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Fußgängerzone am Gutenbergplatz befuhren. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge an einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren