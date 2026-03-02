PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 18-Jährige liefern sich illegales Kraftfahrzeugrennen in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28.02.2026, gegen 01:30 Uhr, stellte eine Streife in der Mainzer Innenstadt zwei Fahrzeuge fest, die verbotenerweise und zudem noch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Fußgängerzone am Gutenbergplatz befuhren.

Beide Fahrzeuge mussten in der Folge an einer rot zeigenden Lichtzeichenanlage anhalten. Die Polizeibeamten positionierten sich dahinter, um das Fahrverhalten weiter zu beobachten. Während der Wartezeit betätigte der Fahrer des hinteren Fahrzeugs mehrfach die Lichthupe.

Nach Umschalten der Ampel auf Grün beschleunigten beide Fahrzeuge stark und bogen links in die Weißliliengasse ab. Im Kurvenbereich kam es zu einem Überholmanöver zwischen den Fahrzeugen. Kurz darauf mussten beide erneut an einer roten Ampel halten, wobei sich die Streifenwagenbesatzung weiterhin unmittelbar dahinter befand. Als die Lichtzeichenanlage wieder Grün zeigte, fuhren beide Fahrzeuge mit quietschenden Reifen und deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter durch die Weißliliengasse. Die Polizeibeamten schlossen auf und kontrollierten die Fahrzeuge.

Gegen die beiden 18-Jährigen, die jeweils mit den Fahrzeugen ihrer Eltern unterwegs waren, wird nun wegen des Verdachts eines illegalen Fahrzeugrennens ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

