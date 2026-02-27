Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz- Sicherheit auf dem Schulweg: Vorbildliches Verhalten in Gonsenheim

Mainz (ots)

Ein sicherer Schulweg hat oberste Priorität. Um dies zu gewährleisten, führte die Polizei am Donnerstagmorgen eine gezielte Präsenzstreife im Bereich des Otto-Schott-Gymnasiums und der Kanonikus-Kir-Real- und Fachoberschule in Mainz-Gonsenheim durch. Das erfreuliche Fazit: Die Verkehrsteilnehmer zeigten sich einsichtig und verantwortungsbewusst.

Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 07:55 Uhr, also vor Schulbeginn, bezog die Polizei Mainz an dem Sonderfahrstreifen für Busse in der Straße An der Bruchspitze 48. Das Ziel der Maßnahme war es, die missbräuchliche Nutzung des Bussonderstreifens als Ausstiegszone für "Elterntaxis" zu verhindern und so einen reibungslosen Ablauf des Schulbusverkehrs zu ermöglichen.

Ein freundliches Miteinander

Die Bilanz der Kontrolle fällt äußerst positiv aus. Lediglich vier Fahrzeugführer mussten durch ein freundliches Handzeichen darauf hingewiesen werden, den Busstreifen zu verlassen und die zahlreich vorhandenen freien Parkplätze in der direkten Umgebung zu nutzen.

Besonders hervorzuheben ist die Reaktion der Verkehrsteilnehmer:

Hohe Einsicht: Alle angesprochenen Fahrer nahmen den Hinweis dankend an und korrigierten ihr Parkverhalten sofort.

Präventive Wirkung: Bei der überwiegenden Mehrheit der Eltern reichte bereits die bloße Präsenz der Uniform aus, um die Verkehrsregeln einzuhalten.

Keine Sanktionen nötig: Da sich alle Beteiligten kooperativ zeigten, musste die Polizei weder Personalien aufnehmen noch Verwarnungsgelder aussprechen.

Gemeinsam für die Sicherheit unserer Kinder: Diese positive Resonanz zeigt, dass die Sensibilisierung für die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler Früchte trägt. Die Polizei Mainz bedankt sich bei allen Eltern und Verkehrsteilnehmern für das vorbildliche Verhalten und die gegenseitige Rücksichtnahme im morgendlichen Berufsverkehr.

