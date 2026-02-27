PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versicherungskennzeichen wechseln: Ab 1. März gilt Schwarz

Mainz (ots)

Ab dem 1. März 2026 benötigen Mopeds, Mofas, Roller, E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h ein neues Versicherungskennzeichen. Die Kennzeichenfarbe wechselt jährlich - diesmal von Grün auf Schwarz.

Wer ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs ist, macht sich strafbar. In solchen Fällen drohen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr. Zudem gilt: Kommt es zu einem Verkehrsunfall, müssen Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer ohne Versicherung sämtliche Schäden selbst tragen.

Fahrzeughalter können das neue Versicherungskennzeichen direkt bei ihrer Versicherung beantragen; viele Anbieter ermöglichen eine Online-Bestellung. Für die Beantragung werden in der Regel der Fahrzeugschein sowie gegebenenfalls eine Bestätigung der aktuellen Versicherung benötigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

