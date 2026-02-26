PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrskontrolle an der Busspur des Otto-Schott-Gymnasium in Mainz

Mainz-Gonsenheim (ots)

Am Mittwochmorgen führte die Polizei im Bereich der Busspur am Eingangsbereich des Otto-Schott-Gymnasium in Mainz mehrere Verkehrskontrollen durch. Anlass waren wiederholte Verstöße durch Fahrzeugführende, die die ausschließlich dem Linienverkehr vorbehaltene Busspur zum Aussteigenlassen ihrer Kinder nutzten.

Insbesondere zu Schulbeginn kann es durch unzulässiges Halten auf der Busspur zu gefährlichen Verkehrssituationen kommen. Bereits die sichtbare Präsenz eines uniformierten Polizeibeamten führte in zahlreichen Fällen zu regelkonformem Verhalten.

In einzelnen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmenden, insbesondere im sensiblen Bereich vor Schulen besondere Rücksicht walten zu lassen und bestehende Verkehrsregelungen zu beachten. Die Einhaltung der Vorschriften trägt maßgeblich zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler sowie aller weiteren Verkehrsbeteiligten bei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz

