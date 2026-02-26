Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Wohnung in Mainz-Bretzenheim

Mainz (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, 25.02.2026, zwischen 16:30 Uhr und 21:00 Uhr in eine Wohnung im 5. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Zörgiebel-Straße in Mainz-Bretzenheim eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter die Eingangstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Ermittlungen, unter anderem auch zu möglichem Stehlgut, dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

