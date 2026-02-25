Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

Klein-Winternheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 06.02.2026 und 24.02.2026 kam es in Klein-Winternheim zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Der Geschädigte erschien bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Nach seinen Angaben war sein Fahrzeug im genannten Zeitraum in einer Seitenstraße Im Quellborn abgestellt. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Teil des Außenspiegels auf der Beifahrerseite entwendet worden war. Zudem war der Außenspiegel auf der Fahrerseite gebrochen. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei fertigte Lichtbilder zur Beweissicherung und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell