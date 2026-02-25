Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aufbruch eines Firmenfahrzeugs - Arbeitsmaschinen entwendet

Mainz-Bretzenheim (ots)

In der Zeit zwischen dem 23.02.2026, 18:00 Uhr, und dem 24.02.2026, 07:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Sonnigen Hang" zu einem Aufbruch eines Firmenfahrzeugs. Ein Mitarbeiter einer Bau GmbH erschien am Morgen des 24.02.2026 bei der Polizei und meldete den Vorfall. Nach seinen Angaben hatte ein Kollege das Firmenfahrzeug am Vorabend gegen 18:00 Uhr auf seinem Parkplatz abgestellt, da für den folgenden Tag ein Arbeitseinsatz geplant gewesen sei. Als der Mitarbeiter am nächsten Morgen gegen 07:30 Uhr zu dem Fahrzeug kam, stellte er Aufbruchspuren fest. Aus dem Inneren des Fahrzeugs wurden mehrere Arbeitsmaschinen entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell