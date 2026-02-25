Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 75-Jährige gerät ins Visier von Taschendieben

Mainz (ots)

Eine 75-Jährige ist am Dienstag, 24.02.2026, zwischen 11:35 Uhr und 11:45 Uhr im Bereich der Lotharstraße Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besuchte die Frau mehrere Geschäfte. Zwischenzeitlich fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse aus dem Rollator gestohlen worden war. Darin befanden sich unter anderem Bargeld und Dokumente.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell