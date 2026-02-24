Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickbetrug in der Mönchstraße - Polizei warnt vor emotionaler Betrugsmasche

Mainz-Weisenau (ots)

Am Montagmittag, kurz vor 13:00 Uhr, kam es in der Mönchstraße in Mainz zu einem versuchten Trickbetrug zum Nachteil von Anwohnerinnen und Anwohnern.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betrat eine bislang unbekannte Frau ein Mehrfamilienhaus und sprach dort gezielt Bewohner an. Die etwa 60 Jahre alte Frau gab an, eine Nachricht erhalten zu haben, wonach ihr Enkel verstorben sei. Im weiteren Gespräch erwähnte sie beiläufig, dass bereits ihre Tochter sowie weitere Enkelkinder verstorben seien. Sie schilderte, dringend zu einem bestimmten Ort fahren zu müssen, ihr Schwager sei nicht erreichbar. Zudem habe sie ihr Portemonnaie im Bus vergessen und benötige nun Bargeld für ein Taxi.

Zur Untermauerung ihrer Geschichte zeigte sie einen Notfallausweis sowie eine weitere Karte vor und bot an, diese als Pfand zu hinterlegen. Das geliehene Bargeld wolle sie am Folgetag zurückgeben. Außerdem stellte sie in Aussicht, eine Telefonnummer zu hinterlassen. Während des Gesprächs versuchte die Frau, durch ihr Auftreten gezielt Mitleid zu erwecken.

Nachdem ihrem Anliegen nicht entsprochen wurde, verließ sie das Anwesen. Nach Einschätzung der Bewohner machte sie zu keinem Zeitpunkt den Eindruck einer tatsächlich hilfsbedürftigen Person. Es entstand kein finanzieller Schaden.

Die Polizei Mainz weist ausdrücklich darauf hin, dass Betrügerinnen und Betrüger häufig emotionale Ausnahmesituationen vortäuschen, um Hilfsbereitschaft und Mitgefühl auszunutzen. Seien Sie insbesondere bei spontanen Geldforderungen durch unbekannte Personen an der Haustür oder im Hausflur äußerst zurückhaltend. Übergeben Sie kein Bargeld an fremde Personen und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Sollten Sie eine ähnliche Situation beobachten, selbst angesprochen worden sein oder bereits Geld übergeben haben, informieren Sie bitte umgehend die Polizei. Auch vermeintlich "kleine" Vorfälle können wichtige Hinweise für die Ermittlungen liefern.

Hinweise nimmt die Polizei Mainz unter der Telefonnummer 06131/65-33999 entgegen. In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Notruf 110.

Die Polizei bittet zudem Nachbarinnen und Nachbarn - insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger - über diese Betrugsmasche zu informieren, um weitere Taten zu verhindern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell