Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Nötigung im Straßenverkehr in Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Weil er einen anderen Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr nötigte, muss sich nun ein 39-jähriger Autofahrer verantworten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhren der Beschuldigte und der 43-jährige Geschädigte am Dienstag, 24.02.2026, gegen 09:30 Uhr die Peter-Altmeier-Allee von der Rheinstraße kommend in Richtung Kaiserstraße. Dabei sei der Beschuldigte dem vorausfahrenden PKW des Geschädigten so dicht aufgefahren, dass es fast zum Kontakt kam. Zudem habe er gehupt sowie mit dem Fernlicht aufgeblendet.

An der nächsten roten Ampel standen beide Fahrzeuge nebeneinander. Durch das geöffnete Fenster wurde der Beschuldigte sodann ausfällig. Beim anschließenden Nebeneinanderfahren sei der Beschuldigte dem anderen PKW mit seinem Fahrzeug derart nah gekommen, dass eine Kollision nur durch Ausweichen verhindert werden konnte.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

