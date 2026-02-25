Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Raubdelikt in der Berliner Straße - 20-Jähriger verletzt

Mainz-Oberstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 02:15 Uhr in der Berliner Straße in Mainz zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestieg der Geschädigte eine Straßenbahn in Fahrtrichtung Mainz-Hechtsheim. Bereits in der Bahn befanden sich drei bislang unbekannte Jugendliche, die - ebenso wie der 20-Jährige - an der Haltestelle Berliner Straße ausstiegen.

Unmittelbar nach dem Aussteigen sprachen die drei Jugendlichen den Geschädigten an und forderten die Herausgabe von 10 Euro. Im weiteren Verlauf schlug mindestens einer der Täter dem 20-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Unter dem Druck der Gewaltanwendung übergab der Geschädigte den geforderten Bargeldbetrag. Nachdem die Täter anschließend in unbekannte Richtung flüchteten, stellte der Geschädigte zudem das Fehlen seines Mobiltelefons fest.

Der 20-Jährige erlitt durch den Angriff Verletzungen im Gesichtsbereich und wurde zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht.

Die drei bislang unbekannten Tatverdächtigen können nach Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 15 bis 20 Jahre alt - europäisches Erscheinungsbild - dunkelbraune Haare - der mutmaßliche Haupttäter trug einen Mittelscheitel - alle sprachen akzentfreies Deutsch

Die Ermittlungen wegen Raubes dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

