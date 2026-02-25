PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 7.000 Euro

Nackenheim (ots)

Am 23.02.2026 wurde eine 40-jährige Geschädigte aus Nackenheim Opfer eines sogenannten Callcenter-Betruges. Bislang unbekannte Täter erbeuteten hierbei einen Betrag in Höhe von 7.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erhielt die Geschädigte mehrfach Anrufe, bei denen im Display die Rufnummer ihrer Bank angezeigt wurde. Ein männlicher Anrufer stellte sich als Mitarbeiter ihrer Bank vor und gab an, dass das Konto der Geschädigten gehackt worden sei. Unbekannte Täter hätten bereits Zugriff auf ihre Daten erlangt. Um einen angeblich drohenden finanziellen Schaden abzuwenden, solle die Geschädigte eine App auf ihrem Mobiltelefon installieren, die ihm einen Fernzugriff ermöglichen sollte. In dem Glauben, mit einem echten Bankmitarbeiter zu sprechen, kam sie der Aufforderung nach. Im weiteren Verlauf veranlasste der Täter mehrere Überweisungen, die von der Geschädigten jeweils bestätigt wurden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin: Sollten angebliche Bankmitarbeiter am Telefon zur Installation von Fernwartungssoftware oder anderen Transaktionen auffordern, beenden Sie das Gespräch. Seien Sie bei entsprechenden Anrufen besonders misstrauisch - auch wenn im Display eine vermeintlich bekannte oder offizielle Rufnummer erscheint. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Bank über die Ihnen bekannten offiziellen Kontaktwege.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Aufbruch eines Firmenfahrzeugs - Arbeitsmaschinen entwendet

    Mainz-Bretzenheim (ots) - In der Zeit zwischen dem 23.02.2026, 18:00 Uhr, und dem 24.02.2026, 07:30 Uhr, kam es in der Straße "Am Sonnigen Hang" zu einem Aufbruch eines Firmenfahrzeugs. Ein Mitarbeiter einer Bau GmbH erschien am Morgen des 24.02.2026 bei der Polizei und meldete den Vorfall. Nach seinen Angaben hatte ein Kollege das Firmenfahrzeug am Vorabend gegen ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: 75-Jährige gerät ins Visier von Taschendieben

    Mainz (ots) - Eine 75-Jährige ist am Dienstag, 24.02.2026, zwischen 11:35 Uhr und 11:45 Uhr im Bereich der Lotharstraße Opfer eines Taschendiebstahls geworden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besuchte die Frau mehrere Geschäfte. Zwischenzeitlich fiel ihr auf, dass ihre Geldbörse aus dem Rollator gestohlen worden war. Darin befanden sich unter anderem Bargeld und Dokumente. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Nötigung im Straßenverkehr in Mainzer Innenstadt

    Mainz (ots) - Weil er einen anderen Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr nötigte, muss sich nun ein 39-jähriger Autofahrer verantworten. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhren der Beschuldigte und der 43-jährige Geschädigte am Dienstag, 24.02.2026, gegen 09:30 Uhr die Peter-Altmeier-Allee von der Rheinstraße kommend in Richtung Kaiserstraße. Dabei sei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren