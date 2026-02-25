Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 7.000 Euro

Nackenheim (ots)

Am 23.02.2026 wurde eine 40-jährige Geschädigte aus Nackenheim Opfer eines sogenannten Callcenter-Betruges. Bislang unbekannte Täter erbeuteten hierbei einen Betrag in Höhe von 7.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erhielt die Geschädigte mehrfach Anrufe, bei denen im Display die Rufnummer ihrer Bank angezeigt wurde. Ein männlicher Anrufer stellte sich als Mitarbeiter ihrer Bank vor und gab an, dass das Konto der Geschädigten gehackt worden sei. Unbekannte Täter hätten bereits Zugriff auf ihre Daten erlangt. Um einen angeblich drohenden finanziellen Schaden abzuwenden, solle die Geschädigte eine App auf ihrem Mobiltelefon installieren, die ihm einen Fernzugriff ermöglichen sollte. In dem Glauben, mit einem echten Bankmitarbeiter zu sprechen, kam sie der Aufforderung nach. Im weiteren Verlauf veranlasste der Täter mehrere Überweisungen, die von der Geschädigten jeweils bestätigt wurden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin: Sollten angebliche Bankmitarbeiter am Telefon zur Installation von Fernwartungssoftware oder anderen Transaktionen auffordern, beenden Sie das Gespräch. Seien Sie bei entsprechenden Anrufen besonders misstrauisch - auch wenn im Display eine vermeintlich bekannte oder offizielle Rufnummer erscheint. Im Zweifel kontaktieren Sie Ihre Bank über die Ihnen bekannten offiziellen Kontaktwege.

