Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Erpressung nach Videochat - Polizei warnt vor "Sextortion"-Masche

Mainz (ots)

Am 24.02.2026 wurde der Polizei Mainz eine versuchte Erpressung auf sexueller Grundlage angezeigt. Ein 48-jähriger Mann aus Mainz wurde hierbei Opfer der bekannten Betrugsmasche "Sextortion". Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Geschädigte über eine Social-Media-Plattform von einer vermeintlich weiblichen Person angeschrieben. Nach einem kurzen Austausch verlagerte sich die Kommunikation auf einen Messenger-Dienst.

Im weiteren Verlauf übersandte der 48-Jährige ein Video von sich, das ihn bei einer intimen Handlung zeigt. Kurz darauf wurde er über einen weiteren Messenger-Dienst von einer amerikanischen Rufnummer kontaktiert. Der unbekannte Täter forderte die Zahlung von 500 US-Dollar und drohte andernfalls mit der Veröffentlichung des Videos im sozialen Umfeld des Geschädigten.

Der 48-Jährige kam der Zahlungsaufforderung nicht nach, sodass kein finanzieller Schaden entstand.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der sogenannten "Sextortion"-Masche: Betrüger nehmen über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste Kontakt auf, bauen innerhalb kurzer Zeit ein Vertrauensverhältnis auf und verleiten ihre Opfer zur Übersendung intimer Aufnahmen. Anschließend drohen sie mit der Veröffentlichung dieser Inhalte und fordern Geldzahlungen.

Die Polizei rät:

   - Seien Sie vorsichtig bei Kontaktanfragen unbekannter Personen.
   - Versenden Sie keine intimen Bilder oder Videos an fremde 
     Kontakte.
   - Leisten Sie keine Zahlungen.
   - Brechen Sie den Kontakt sofort ab und sichern Sie Beweise 
     (Screenshots).
   - Erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlich zuständigen 
     Polizeidienststelle.

Weitere Informationen zu dieser Betrugsform finden Sie auch auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

