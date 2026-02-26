PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Mainz (ots)

Ein 77-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen, 25.02.2026, auf dem Gelände der Unimedizin in der Mainzer Oberstadt Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Nach derzeitigem Stand befand sich der Mann gegen 09:30 Uhr in einem Gebäude an den Aufzügen, als er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde, ob er ihm Münzgeld für ein Parkticket wechseln könne. Der Geschädigte verneinte dies. Plötzlich spürte er an seinem Rücken eine Bewegung und sah den Unbekannten davonlaufen. Er stellte sodann fest, dass sein Rucksack offenstand und sein Geldbeutel fehlte. Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: Dunkle Haare, ca. 1,80 Meter groß, kein Bart.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Falscher Handwerker bestiehlt 90-Jährige - Polizei warnt vor Trickdieben

    Mainz-Oberstadt (ots) - Am 24.02.2026 gegen 11:30 Uhr wurde eine 90-jährige Mainzerin in einer Seitenstraße der Martin-Luther-Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete unter anderem Bargeld, Schmuck sowie Dokumente. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der unbekannte Mann an der Wohnungstür der Geschädigten und gab sich als ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

    Klein-Winternheim (ots) - In der Zeit zwischen dem 06.02.2026 und 24.02.2026 kam es in Klein-Winternheim zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Der Geschädigte erschien bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Nach seinen Angaben war sein Fahrzeug im genannten Zeitraum in einer Seitenstraße Im Quellborn abgestellt. Als er zu seinem ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Erpressung nach Videochat - Polizei warnt vor "Sextortion"-Masche

    Mainz (ots) - Am 24.02.2026 wurde der Polizei Mainz eine versuchte Erpressung auf sexueller Grundlage angezeigt. Ein 48-jähriger Mann aus Mainz wurde hierbei Opfer der bekannten Betrugsmasche "Sextortion". Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Geschädigte über eine Social-Media-Plattform von einer vermeintlich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren