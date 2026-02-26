Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Mainz (ots)

Ein 77-jähriger Mann ist am Mittwochmorgen, 25.02.2026, auf dem Gelände der Unimedizin in der Mainzer Oberstadt Opfer eines Taschendiebstahls geworden.

Nach derzeitigem Stand befand sich der Mann gegen 09:30 Uhr in einem Gebäude an den Aufzügen, als er von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde, ob er ihm Münzgeld für ein Parkticket wechseln könne. Der Geschädigte verneinte dies. Plötzlich spürte er an seinem Rücken eine Bewegung und sah den Unbekannten davonlaufen. Er stellte sodann fest, dass sein Rucksack offenstand und sein Geldbeutel fehlte. Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: Dunkle Haare, ca. 1,80 Meter groß, kein Bart.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell