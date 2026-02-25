Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falscher Handwerker bestiehlt 90-Jährige - Polizei warnt vor Trickdieben

Mainz-Oberstadt (ots)

Am 24.02.2026 gegen 11:30 Uhr wurde eine 90-jährige Mainzerin in einer Seitenstraße der Martin-Luther-Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete unter anderem Bargeld, Schmuck sowie Dokumente.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der unbekannte Mann an der Wohnungstür der Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft aus. Er erklärte, dass bei Bauarbeiten in der Nähe eine Wasserleitung beschädigt worden sei und die Beeinträchtigungen nun überprüft werden müssten.

Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung, wobei sie die Wohnungstür lediglich anlehnte und nicht vollständig schloss. Gemeinsam begaben sie sich in das Badezimmer. Dort forderte der Täter die Geschädigte auf, den Wasserhahn aufzudrehen und die Toilettenspülung zu betätigen. Nach etwa drei bis vier Minuten verließ der Mann die Wohnung.

Erst im Anschluss stellte die 90-Jährige das Fehlen von zwei Geldkassetten mit Bargeld, Schmuck und Dokumenten fest.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - leicht dunkle Haut - größer als 180 cm - schlanke Statur - dunkelbraune Augen - kein Bart - Kopfbedeckung - bekleidet mit dunkler Winterjacke und dunkler Hose - sprach gutes Deutsch mit unklarem Akzent

Die Polizei rät dringend: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Verständigen Sie im Zweifel die Hausverwaltung oder das jeweilige Unternehmen selbstständig über die Ihnen bekannten offiziellen Kontaktdaten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell