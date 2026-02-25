PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Falscher Handwerker bestiehlt 90-Jährige - Polizei warnt vor Trickdieben

Mainz-Oberstadt (ots)

Am 24.02.2026 gegen 11:30 Uhr wurde eine 90-jährige Mainzerin in einer Seitenstraße der Martin-Luther-Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Ein bislang unbekannter Täter erbeutete unter anderem Bargeld, Schmuck sowie Dokumente.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte der unbekannte Mann an der Wohnungstür der Geschädigten und gab sich als Mitarbeiter einer Wohnungsbaugesellschaft aus. Er erklärte, dass bei Bauarbeiten in der Nähe eine Wasserleitung beschädigt worden sei und die Beeinträchtigungen nun überprüft werden müssten.

Die Seniorin ließ den Mann in ihre Wohnung, wobei sie die Wohnungstür lediglich anlehnte und nicht vollständig schloss. Gemeinsam begaben sie sich in das Badezimmer. Dort forderte der Täter die Geschädigte auf, den Wasserhahn aufzudrehen und die Toilettenspülung zu betätigen. Nach etwa drei bis vier Minuten verließ der Mann die Wohnung.

Erst im Anschluss stellte die 90-Jährige das Fehlen von zwei Geldkassetten mit Bargeld, Schmuck und Dokumenten fest.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

   -	männlich -	leicht dunkle Haut -	größer als 180 cm -	schlanke 
Statur -	dunkelbraune Augen -	kein Bart -	Kopfbedeckung -	 bekleidet 
mit dunkler Winterjacke und dunkler Hose -	sprach gutes Deutsch mit 
unklarem Akzent

Die Polizei rät dringend: Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung. Verständigen Sie im Zweifel die Hausverwaltung oder das jeweilige Unternehmen selbstständig über die Ihnen bekannten offiziellen Kontaktdaten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Diebstahl und Sachbeschädigung an Pkw - Polizei sucht Zeugen

    Klein-Winternheim (ots) - In der Zeit zwischen dem 06.02.2026 und 24.02.2026 kam es in Klein-Winternheim zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Der Geschädigte erschien bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Nach seinen Angaben war sein Fahrzeug im genannten Zeitraum in einer Seitenstraße Im Quellborn abgestellt. Als er zu seinem ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Erpressung nach Videochat - Polizei warnt vor "Sextortion"-Masche

    Mainz (ots) - Am 24.02.2026 wurde der Polizei Mainz eine versuchte Erpressung auf sexueller Grundlage angezeigt. Ein 48-jähriger Mann aus Mainz wurde hierbei Opfer der bekannten Betrugsmasche "Sextortion". Zu einem finanziellen Schaden kam es nicht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Geschädigte über eine Social-Media-Plattform von einer vermeintlich ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet 7.000 Euro

    Nackenheim (ots) - Am 23.02.2026 wurde eine 40-jährige Geschädigte aus Nackenheim Opfer eines sogenannten Callcenter-Betruges. Bislang unbekannte Täter erbeuteten hierbei einen Betrag in Höhe von 7.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand erhielt die Geschädigte mehrfach Anrufe, bei denen im Display die Rufnummer ihrer Bank angezeigt wurde. Ein männlicher Anrufer stellte sich als Mitarbeiter ihrer Bank vor und gab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren