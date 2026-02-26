Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Reizstoff gegen Frau und Hund eingesetzt - Zeugen gesucht

Stadecken-Elsheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 13.00 Uhr kam es in Stadecken-Elsheim zu einem Einsatz von Reizstoff zum Nachteil einer 30-jährigen Frau und ihres Hundes. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachte die Geschädigte den Müll nach draußen und vergaß hierbei, die Haustür zu schließen. Ihr Welpe lief daraufhin aus dem Haus auf die Straße in Richtung einer bislang unbekannten Beschuldigten, die mit einem etwa 70 cm großen Hund unterwegs war.

Der Welpe blieb nach Angaben der Geschädigten etwa fünf Meter vor der Frau stehen und bellte. Als die Geschädigte ihren Hund auf den Arm nahm, zog die unbekannte Frau ein Reizstoffsprühgerät aus ihrer Jackentasche und sprühte in Richtung der Geschädigten und des Welpen. Die Geschädigte erlitt hierdurch Rötungen und Schmerzen im Gesicht sowie an den Augen. Auch der Welpe zeigte Reizungen und Rötungen im Bereich des rechten Auges. Im Anschluss äußerte die Beschuldigte gegenüber der Geschädigten, diese sei selbst schuld und sie werde nicht zulassen, dass ihr Hund nochmals von einem anderen Hund gebissen werde. Danach entfernte sich die Frau in unbekannte Richtung. Die Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: - weiblich - etwa Ende 30 Jahre alt - blonde Haare - Brillenträgerin - langer Mantel

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell