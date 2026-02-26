PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrer gibt bei Kontrolle Gas

Mainz (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, den 26. Februar 2026, kam es in der Hattenbergstraße in Mainz zu einer Verkehrskontrolle, bei der ein Fahrzeugführer vor der Polizei flüchtete.

Eine Streifenbesatzung beabsichtigte gegen 03:00 Uhr die Durchführung einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines PKW in der Hattenbergstraße. Als ein Polizeibeamter an das geöffnete Fahrerfenster herantrat und den Fahrer aufforderte, den Motor abzustellen und die Handbremse anzuziehen, beschleunigte dieser plötzlich stark und flüchtete mit dem Fahrzeug.

Der PKW entfernte sich in Richtung Kaiser-Karl-Ring und fuhr dabei an der Einmündung Hattenbergstraße bei Rotlicht entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Rheinallee. Das Fahrzeug konnte zunächst nicht mehr festgestellt werden.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen wurde die Halteranschrift des Fahrzeugs aufgesucht. Dort trafen die eingesetzten Kräfte die Fahrzeughalterin sowie deren Ehemann an. Diese gaben an, dass eigentlich niemand berechtigt gewesen sei, das Fahrzeug zu nutzen, jedoch einer der Söhne nicht zu Hause sei.

Der abwesende Sohn konnte telefonisch erreicht und wenig später in der Mainzer Neustadt kontrolliert werden, als er zu Fuß unterwegs war. Die Einsatzkräfte die ihn zuvor kontrolliert hatten, konnten ihn als den flüchtigen Fahrer identifizieren. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Der 19-Jährige Mainzer hat nun mit mehreren Strafanzeigen zu rechnen.

