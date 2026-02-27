PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie von Diebstählen von Außenspiegeln

Mainz-Gonsenheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Gonsenheim zu bislang acht bekannt gewordenen Diebstählen von PKW-Außenspiegeln. Teilweise schraubte der oder die Täter den gesamten Spiegel mitsamt Gehäuse ab, teilweise entwendeten sie nur die Spiegel.

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine vergleichbare Serie in Klein-Winternheim begangen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6222742)

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht gemacht haben oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 26.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrskontrolle an der Busspur des Otto-Schott-Gymnasium in Mainz

    Mainz-Gonsenheim (ots) - Am Mittwochmorgen führte die Polizei im Bereich der Busspur am Eingangsbereich des Otto-Schott-Gymnasium in Mainz mehrere Verkehrskontrollen durch. Anlass waren wiederholte Verstöße durch Fahrzeugführende, die die ausschließlich dem Linienverkehr vorbehaltene Busspur zum Aussteigenlassen ihrer Kinder nutzten. Insbesondere zu Schulbeginn ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Reizstoff gegen Frau und Hund eingesetzt - Zeugen gesucht

    Stadecken-Elsheim (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 13.00 Uhr kam es in Stadecken-Elsheim zu einem Einsatz von Reizstoff zum Nachteil einer 30-jährigen Frau und ihres Hundes. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachte die Geschädigte den Müll nach draußen und vergaß hierbei, die Haustür zu schließen. Ihr Welpe lief daraufhin aus dem Haus auf die Straße in Richtung einer bislang unbekannten Beschuldigten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren