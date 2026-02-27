Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie von Diebstählen von Außenspiegeln

Mainz-Gonsenheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Gonsenheim zu bislang acht bekannt gewordenen Diebstählen von PKW-Außenspiegeln. Teilweise schraubte der oder die Täter den gesamten Spiegel mitsamt Gehäuse ab, teilweise entwendeten sie nur die Spiegel.

Bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag wurde eine vergleichbare Serie in Klein-Winternheim begangen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6222742)

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht gemacht haben oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

