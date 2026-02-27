Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Hochparterrewohnung - Schmuck und Bargeld entwendet

Mainz- Hartenberg-Münchfeld (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 26.02.2026, 18:00 Uhr bis 19:50 Uhr, kam es in der Eduard-Frank-Straße in Mainz zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich eines Mehrparteienhauses und verschafften sich über die Balkontür Zutritt zu einer 3-Zimmer-Hochparterrewohnung. In der Wohnung wurden nahezu alle Räumlichkeiten betreten sowie Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Die Täter entwendeten Schmuck, Bargeld sowie Armbanduhren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell