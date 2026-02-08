Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schmorbrand in Verteilerkasten

Überlingen (ots)

Gegen 16:36 Uhr kam es in einem Verteilerkasten in einer Wohnung des Asylbewerberheims in der Nussdorfer Straße in Überlingen zu einem Schmorbrand mit leichter Rauchentwicklung. Laut ersten Ermittlungen wurde der Brand durch einen technischen Defekt verursacht. Zunächst wurden 8 Personen aufgrund einer vermuteten Rauchgasintoxikation als leicht verletzt gemeldet. Eine weitere Untersuchung durch die Rettungskräfte ergab jedoch, dass diese Personen tatsächlich an einem fieberhaften Infekt litten, der zu Atembeschwerden führte.

Aufgrund der Infektion mussten die betroffenen Personen von der Stadt Überlingen separat untergebracht werden, um eine weitere Ausbreitung des Infekts zu verhindern. Der Schmorbrand hatte auch Auswirkungen auf die Bewohnbarkeit des gesamten Gebäudes, da der Strom aufgrund des Brandes ausfiel. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Feuerwehr war mit 8 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort, während die Rettungskräfte 6 Fahrzeuge und 20 Rettungskräfte entsandten. Die Nussdorfer Straße musste bis gegen 18:44 Uhr voll gesperrt werden, um die Einsatzmaßnahmen sicher durchzuführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell