Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Landkreis Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Radfahrer - Zeugen gesucht

Am Samstag kurz vor Mitternacht kam es auf dem Geh- und Radweg neben der K7729 von Waltenweiler Richtung Ailingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem 45-jährigen Fußgänger sowie einem bislang unbekannten Radfahrer. Durch den Zusammenstoß kamen sowohl der Fußgänger, als auch der Radfahrer zu Sturz und zumindest der Fußgänger erlitt Prellungen und Schürfungen. Während vorbeikommende Autofahrer auf den Unfall aufmerksam wurden und auch anhielten und Hilfe leisteten, entfernte sich der Radfahrer unerkannt Richtung Ailingen. Er kann lediglich als ca. 20-25 Jahre alt mit einer sportlichen Statur beschrieben werden. Der verletzte Radfahrer wurde zur Versorgung seiner Wunden durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei Friedrichshafen sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, insbesondere Ersthelfer, die sich vor dem Eintreffen der Polizei schon von der Unfallstelle entfernt haben. Diese können sich unter Tel.: 07541/701-0 beim Polizeirevier in Friedrichshafen melden.

Pkw streift Fußgängerin

Ein 71 Jahre alter Fahrer eines Toyota befuhr am Samstagvormittag die Rheinstraße auf Höhe der Gutenbergstraße, als eine 64-Jährige die Straße am dortigen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Hierbei streifte der Toyota die Fußgängerin, wodurch diese zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Nach Begutachtung durch die Besatzung eines Rettungswagens konnte die Fußgängerin ihren Weg jedoch fortsetzen. Der Pkw wurde im Bereich der Windschutzscheibe sowie des rechten Außenspiegels beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

