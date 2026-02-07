Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen, A96

Fahrer unter Drogeneinfluss - Drogen sichergestellt

Offenbar unter Einfluss von Betäubungsmittel stand ein 39-jähriger, der am Freitagabend auf der A96 kontrolliert wurde. Der Mitsubishi-Lenker war in Fahrtrichtung Süden unterwegs und hatte mutmaßlich die Autobahnabfahrt Wangen-West verpasst, weshalb er sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zurücksetzte. Dieses gefährliche Fahrmanöver wurde von einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Kißlegg wahrgenommen, die den Fahrer einer Kontrolle unterzog. Nachdem ein Drogenvortest positiv auf THC verlief, ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Im Fahrzeug des Mannes fanden die Beamten zudem rund 100 Gramm Haschisch und 30 Gramm Marihuana. Auf den 39-Jährigen kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Ravensburg

Falschfahrer - Zeugen gesucht

Ein Pkw-Lenker meldete am Freitagabend gegen 21.25 Uhr einen Falschfahrer, der auf der B30 zwischen Ravensburg-Süd und Ravensburg-Nord auf der Gegenspur unterwegs war. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus, konnte das Fahrzeug jedoch nicht mehr feststellen. Glücklicherweise kam es zu keinem Verkehrsunfall. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, Hinweise zu dem Fahrzeug geben können oder durch das Fahrverhalten des Falschfahrers gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.

