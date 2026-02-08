Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Auseinandersetzung bei Fansnetsveranstaltung

Bei einer Fasnetsveranstaltung in Oberzell kam es kurz nach Mitternacht aus noch unbekannten Gründen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Festbesuchern. Hierbei schlug ein 18-Jähriger mit einem Weizenbierglas seinem 20-jährigen Kontrahenten zwei Mal ins Gesicht, wodurch sich dieser blutende Schnittwunden zuzog. Die beiden alkoholisierten Beteiligten wurden durch den Veranstalter getrennt und der Polizei überstellt. Der Verletzte kam nach der medizinischen Erstversorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Ravensburg hat gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Altshausen

Tätlicher Angriff fordert zwei verletzte Polizeibeamte

Ein offensichtlich alkoholisierter 27-Jähriger beleidigte am frühen Sonntagmorgen auf der Fasnetsveranstaltung beim Verlassen des großen Zelts anlasslos die anwesenden Polizeibeamten durch mehrfaches Zeigen des sogenannten Stinkefingers. Als hierauf seine Personalien festgestellt werden sollten, ergriff er sofort eine Glasflasche und erhob diese. Die Flasche konnte ihm jedoch sofort abgenommen werden. Daraufhin ließ er sich mit seinem Körpergewicht gegen einen der Beamten fallen, so dass beide zu Boden gingen. Hierdurch wurde der Polizeibeamte am Ellenbogen verletzt. Am Boden liegend schlug er mit Händen und Füßen um sich, konnte jedoch letztlich durch insgesamt fünf Beamte fixiert werden. Im weiteren Verlauf wehrte er sich weiterhin mit allen Kräften, wodurch ein Beamter nicht unerheblich an der Schulter verletzt wurde. Zudem beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten verbal. Auf der Fahrt in ein naheliegendes Krankenhaus, in dem auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde, kollabierte der Beschuldigte und wurde durch einen verständigten Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die beiden verletzten Polizeibeamten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen, konnten jedoch das Krankenhaus nach ambulanter Untersuchung und Versorgung wieder verlassen. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, das vom Polizeiposten Altshausen geführt wird.

Leutkirch i.A.

Alkoholisiert trotz Unfall zur Arbeit gefahren

Am Sonntagmorgen fuhr ein zunächst unbekannter Pkw in der Wangener Straße gegen mehrere Warnbaken einer Baustelle, die hierdurch zerstört wurden. Der unfallbeschädigte Pkw konnte nach Hinweis eines Zeugen in der Nähe vom Eurorasthof Altmannshofen festgestellt werden. Auf der Fahrt dorthin war auf Grund der Beschädigungen am Pkw bereits ein Reifen von der Felge gerutscht, was die Fahrerin nicht daran hinderte, ihre Fahrt zur Arbeit fortzusetzen. Bei der Kontrolle der 56-jährigen Lenkerin des Opel stellten die Beamte eine Alkoholisierung von knapp 1,4 Promille fest, was eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung ihres Führerscheins zur Folge hatte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel.: 07561/8488-0 mit der Polizei Leutkirch in Verbindung zu setzen.

