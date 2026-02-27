Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Mainz- Lerchenberg (ots)

In der Nacht zum Freitag kam es gegen 03:19 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Hindemithstraße im Stadtteil Lerchenberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter durch die Beschädigung der Eingangstür Zutritt zum Verkaufsraum. Hierbei wurde die akustische Alarmanlage ausgelöst, zudem wurde der Verkaufsraum durch eine installierte Vernebelungsanlage vernebelt. Trotz der ausgelösten Sicherungseinrichtungen begaben sich die Täter gezielt in den Verkaufsbereich um Ware in mitgeführten Taschen zu entwenden.

Bereits nach etwa 30 Sekunden verließen die Täter das Objekt wieder über den Einstiegsweg.

Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Beide Täter trugen einen dunklen Motorradhelm.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell