Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auffahrunfall nach Erblicken eines Hundes am Straßenrand - Zeugen und Hundehalterhinweise gesucht

Mainz (ots)

Am Freitagmittag, 27.02.2026, gegen 12:20 Uhr ist es auf der Rheinhessenstraße (L425) zwischen Mainz-Hechtsheim und Mainz-Ebersheim zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 19-jährige Autofahrerin die L425 von Hechtsheim kommend in Fahrtrichtung Ebersheim, als sie plötzlich nach Erblicken eines sich am Straßenrand befindlichen herrenlosen Hundes stark abbremste. Der 52-jährige Fahrer eines hinter der Frau fahrenden Fahrzeugs konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Die Frau blieb unverletzt, der 52-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der herrenlose Hund verschwunden. Die Rheinhessenstraße war während der Unfallaufnahme etwa für eine Stunde vollgesperrt.

Die zuständigen Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Mainz 3 haben die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur konkreten Unfallursache aufgenommen. Sie bitten um Zeugenhinweise zum Geschehen selbst, aber auch zum Verbleib bzw. zum Halter des bislang unbekannten Hundes. Dieser wird wie folgt beschrieben: Terrierähnlich, 30-40 cm groß, weiß-beiges, längeres Fell, braunen Fleck auf dem Rücken, weitere schwarze Punkte auf dem Körper.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

