PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auffahrunfall nach Erblicken eines Hundes am Straßenrand - Zeugen und Hundehalterhinweise gesucht

Mainz (ots)

Am Freitagmittag, 27.02.2026, gegen 12:20 Uhr ist es auf der Rheinhessenstraße (L425) zwischen Mainz-Hechtsheim und Mainz-Ebersheim zu einem Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person gekommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 19-jährige Autofahrerin die L425 von Hechtsheim kommend in Fahrtrichtung Ebersheim, als sie plötzlich nach Erblicken eines sich am Straßenrand befindlichen herrenlosen Hundes stark abbremste. Der 52-jährige Fahrer eines hinter der Frau fahrenden Fahrzeugs konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf. Die Frau blieb unverletzt, der 52-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der herrenlose Hund verschwunden. Die Rheinhessenstraße war während der Unfallaufnahme etwa für eine Stunde vollgesperrt.

Die zuständigen Kolleginnen und Kollegen der Polizeiinspektion Mainz 3 haben die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur konkreten Unfallursache aufgenommen. Sie bitten um Zeugenhinweise zum Geschehen selbst, aber auch zum Verbleib bzw. zum Halter des bislang unbekannten Hundes. Dieser wird wie folgt beschrieben: Terrierähnlich, 30-40 cm groß, weiß-beiges, längeres Fell, braunen Fleck auf dem Rücken, weitere schwarze Punkte auf dem Körper.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Mainz- Sicherheit auf dem Schulweg: Vorbildliches Verhalten in Gonsenheim

    Mainz (ots) - Ein sicherer Schulweg hat oberste Priorität. Um dies zu gewährleisten, führte die Polizei am Donnerstagmorgen eine gezielte Präsenzstreife im Bereich des Otto-Schott-Gymnasiums und der Kanonikus-Kir-Real- und Fachoberschule in Mainz-Gonsenheim durch. Das erfreuliche Fazit: Die Verkehrsteilnehmer zeigten sich einsichtig und verantwortungsbewusst. Im ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

    Mainz- Lerchenberg (ots) - In der Nacht zum Freitag kam es gegen 03:19 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft in der Hindemithstraße im Stadtteil Lerchenberg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter durch die Beschädigung der Eingangstür Zutritt zum Verkaufsraum. Hierbei wurde die akustische Alarmanlage ausgelöst, zudem wurde der Verkaufsraum durch eine installierte ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: Einbruch in Hochparterrewohnung - Schmuck und Bargeld entwendet

    Mainz- Hartenberg-Münchfeld (ots) - Im Zeitraum von Donnerstag, 26.02.2026, 18:00 Uhr bis 19:50 Uhr, kam es in der Eduard-Frank-Straße in Mainz zu einem Wohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter begaben sich in den rückwärtigen Bereich eines Mehrparteienhauses und verschafften sich über die Balkontür Zutritt zu einer 3-Zimmer-Hochparterrewohnung. In der Wohnung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren