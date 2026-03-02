Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Polizei Mainz intensiviert Kontrollmaßnahmen an der Kaiserstraße zum Frühjahrsbeginn

Mainz (ots)

Mit dem Ende der dunklen Jahreszeit und zwei Monate früher als zuletzt, kündigen die Kriminaldirektion und die Polizeidirektion Mainz eine erneute Intensivierung ihrer Kontrollmaßnahmen, zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität im Bereich der Kaiserstraße an. Nachdem die polizeiliche Präsenz auch über die Wintermonate aufrechterhalten wurde, soll der Kontrolldruck durch die speziell eingerichtete Ermittlungsgruppe - EG-Szene, nun wieder das hohe Niveau des erfolgreichen Vorjahres erreichen.

Rückblick auf die Wintermonate

In den vergangenen Monaten hielten sich witterungsbedingt zwar weniger polizeilich relevante Personen im öffentlichen Raum auf, dennoch wurde die Kontrollintensität nur geringfügig vermindert. Das Fachkommissariat nutzte diese Phase für weitere gezielte Maßnahmen und führte Hintergrundrecherchen zur weiteren Offenlegung der bisher erkannten Abläufe und Strukturen.

Erfolgsbilanz 2025 als Maßstab

Dass diese konsequente Strategie wirkt, belegen die Zahlen des vergangenen Jahres (Zeitraum Mai bis November 2025). Die Bilanz der EG Szene unterstreicht die Notwendigkeit der fortgeführten Präsenz:

Maßnahme / Deliktbereich Ergebnis 2025

Personenkontrollen: Über 1.800 (93 % polizeibekannt) Strafanzeigen: 171 (über 80 % wegen Btm-Handel) Sicherstellungen: Betäubungsmittel, insbesondere Kokain und Amphetamin sowie Cannabisprodukte in nicht geringen Mengen 42 Waffen (Messer, Pfefferspray) Haftbefehle: 15 vollstreckte Haftbefehle Durchsuchungen: 10 Wohnungsdurchsuchungen Gefahrenabwehr: 366 Platzverweise, 28 Aufenthaltsverbote

Besonders positiv wirkten sich die Maßnahmen auf die Begleitkriminalität aus: Im Vergleich zum Vorjahr 2024 wurde ein Rückgang von sonstigen polizeilichen Anlässen um rund 24 Prozent festgestellt. Insbesondere im Bereich Eigentumsdelikte, also Diebstähle und Taschendiebstähle wurde ein Rückgang um rund 32 % und Körperverletzungsdelikte rund 29 % reduziert werden.

Ausblick: Frühjahrsoffensive 2026

Um diesen Sicherheitsgewinn für die Bürgerinnen und Bürger zu verstetigen, wird die Polizei Mainz ab sofort wieder verstärkt vor Ort sein. Unterstützt durch Kräfte des PP ELT, Abteilung Bereitschaftspolizei, liegt der Fokus weiterhin auf der Bekämpfung der Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität.

"Die Zahlen aus 2025 zeigen, dass unsere Strategie der Nulltoleranz Früchte trägt. Mit dem Beginn des Frühlings werden wir den Kontrolldruck wieder erhöhen, um den illegalen Handel sowie Gewalt- und Eigentumsdelikte bereits im Keim zu ersticken", so die Einsatzleitung.

Das Ziel bleibt unverändert: Die Aufdeckung von Verstößen und die nachhaltige Steigerung des Sicherheitsgefühls der Mainzer Bevölkerung im Bereich der Kaiserstraße und der angrenzenden Quartiere.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell